Відключень буде більше: вийшов з ладу енергоблок на Південноукраїнській АЕС – надреп

Вийшов з ладу енергоблок на Південноукраїнській АЕС. Через це відключень електроенергії в Україні найближчим часом буде більше.

Про таке повідомив нардеп Ярослав Железняк. Інформацію підтвердив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Заяв Укренерго чи Міненерго поки що не було, передають «Новини України – НСН».

Вийшов з ладу енергоблок на Південноукраїнській АЕС

На Південноукраїнській АЕС вийшов з ладу енергоблок на 600 МВт, через що посилився дефіцит електроенергії у системі. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

«У нас знову проблеми на Південноукраїнській АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні – адже енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, на наступному тижні піде у ремонт», – написав нардеп

Інформацію підтвердив і пояснив також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

«Із двох незалежних джерел: знову аварія на Південноукраїнській АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні – тому, що енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Швидше за все, наступного тижня піде у ремонт. Отже, переможні реляції Енергоатому щодо достроково завершених ремонтів мають не лише радувати, а й лякати» – написав Харченко

Він додав також, що має відкликати прогнози, які публічно робив останні пару днів щодо нормалізації постачання електроенергії.

Так, високовольтні мережі відновлюються і за кілька днів будуть в нормі (наскільки це можливо). Але «сюрпризи від Енергоатому» передбачати поки що не вдається. Тому до питання міністра енергетики із захисту розподільчих пристроїв АЕС додається питання якості ремонтів. Якщо блоки вилітатимуть узимку нам усім не привітається, – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці

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