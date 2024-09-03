В Україні посилили відключення світла до кінця дня – список регіонів

Сьогодні, 3 вересня, в “Укренерго” розпорядилися посилити відключення світла до кінця дня у низці областей України.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Прикарпаття

В “Укренерго” дали розпорядження продовжити застосування двох черг графіків погодинних відключень до 14:00. У зв’язку з цим:

додатково з 12:00 до 13:00 буде вимкнена черга 4;

з 13:00 до 14:00 буде вимкнена черга 3.

Кіровоградська область

Відповідно до змін в графіках, відключення протягом доби діятимуть:

1 черга: 14-16, 22-24;

2 черга: 10-12, 18-20, 22-24;

3 черга: 10-12, 18-20;

4 черга: 12-14, 20-22;

5 черга: 12-14, 16-18;

6 черга: 16-18, 20-22.

Станом на 13:23, згідно з повідомленням голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, світло вимикатимуть:

1 черга: 14-16, 18-20, 22-24;

2 черга: 18-20, 22-24;

3 черга: 14-16, 18-20;

4 черга: 12-14, 20-22;

5 черга: 12-14, 16-18, 20-22;

6 черга: 16-18, 20-22.

Миколаївська область

З 12:00 відключатимуть одночасно дві черги: окрім другої черги додатково знеструмлять й першу.

Чернігівська область

Згідно з командою “Укренерго”, з 12:00 до 14:00 застосовуватиметься дві черги графіків погодинних відключень.

Відповідно відключатимуться 6 та 2 черги.

Волинська область

Введено додаткові години відключень у графік на 3 вересня: 3-тя черга з 12:00 до 14:00.

Черкаська область

Були додані черги на вимикання.

Згідно з оновленими графіками. Світло відключатимуть:

12:00-13:00 4 та 5 черги;

13:00-14:00 4 та 5 черги;

14:00-15:00 6 черга;

15:00-16:00 6 черга;

16:00-17:00 1 та 2 черги;

17:00-18:00 1 та 2 черги;

18:00-19:00 3 та 4 черги;

19:00-20:00 3 та 4 черги;

20:00-21:00 5 та 6 черги;

21:00-22:00 5 та 6 черги;

22:00-23:00 1 та 2 черги;

23:00-24:00 1 та 2 черги.

Станом на 13:18, як повідомляє голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець, графіки відключень знову оновлені. Світло вимикатимуть:

14:00-15:00 6 та 1 черги;

15:00-16:00 6 та 1 черги;

16:00-17:00 2 та 3 черги;

17:00-18:00 2 та 3 черги;

18:00-19:00 4, 5 та 6 черги;

19:00-20:00 4, 5 та 6 черги;

20:00-21:00 1, 2 та 3 черги;

21:00-22:00 1, 2 та 3 черги;

22:00-23:00 4 та 5 черги;

23:00-24:00 4 та 5 черги;

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі українська енергосистема відновлюється після дев’яти масштабних атак з боку росіян. Проблеми з дефіцитом потужності тривають, і на енергооб’єктах ще проводяться як аварійні, так і планові ремонти.

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