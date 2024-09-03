В Україні посилили відключення світла до кінця дня – список регіонів

Сьогодні, 3 вересня, в “Укренерго” розпорядилися посилити відключення світла до кінця дня у низці областей України.
Про це розповідають “Новини України – НСН”.
Прикарпаття
В “Укренерго” дали розпорядження продовжити застосування двох черг графіків погодинних відключень до 14:00. У зв’язку з цим:
- додатково з 12:00 до 13:00 буде вимкнена черга 4;
- з 13:00 до 14:00 буде вимкнена черга 3.
Кіровоградська область
Відповідно до змін в графіках, відключення протягом доби діятимуть:
- 1 черга: 14-16, 22-24;
- 2 черга: 10-12, 18-20, 22-24;
- 3 черга: 10-12, 18-20;
- 4 черга: 12-14, 20-22;
- 5 черга: 12-14, 16-18;
- 6 черга: 16-18, 20-22.
Станом на 13:23, згідно з повідомленням голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича, світло вимикатимуть:
- 1 черга: 14-16, 18-20, 22-24;
- 2 черга: 18-20, 22-24;
- 3 черга: 14-16, 18-20;
- 4 черга: 12-14, 20-22;
- 5 черга: 12-14, 16-18, 20-22;
- 6 черга: 16-18, 20-22.
Миколаївська область
З 12:00 відключатимуть одночасно дві черги: окрім другої черги додатково знеструмлять й першу.
Чернігівська область
Згідно з командою “Укренерго”, з 12:00 до 14:00 застосовуватиметься дві черги графіків погодинних відключень.
Відповідно відключатимуться 6 та 2 черги.
Волинська область
Введено додаткові години відключень у графік на 3 вересня: 3-тя черга з 12:00 до 14:00.
Черкаська область
Були додані черги на вимикання.
Згідно з оновленими графіками. Світло відключатимуть:
- 12:00-13:00 4 та 5 черги;
- 13:00-14:00 4 та 5 черги;
- 14:00-15:00 6 черга;
- 15:00-16:00 6 черга;
- 16:00-17:00 1 та 2 черги;
- 17:00-18:00 1 та 2 черги;
- 18:00-19:00 3 та 4 черги;
- 19:00-20:00 3 та 4 черги;
- 20:00-21:00 5 та 6 черги;
- 21:00-22:00 5 та 6 черги;
- 22:00-23:00 1 та 2 черги;
- 23:00-24:00 1 та 2 черги.
Станом на 13:18, як повідомляє голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець, графіки відключень знову оновлені. Світло вимикатимуть:
- 14:00-15:00 6 та 1 черги;
- 15:00-16:00 6 та 1 черги;
- 16:00-17:00 2 та 3 черги;
- 17:00-18:00 2 та 3 черги;
- 18:00-19:00 4, 5 та 6 черги;
- 19:00-20:00 4, 5 та 6 черги;
- 20:00-21:00 1, 2 та 3 черги;
- 21:00-22:00 1, 2 та 3 черги;
- 22:00-23:00 4 та 5 черги;
- 23:00-24:00 4 та 5 черги;
Ситуація зі світлом в Україні
Наразі українська енергосистема відновлюється після дев’яти масштабних атак з боку росіян. Проблеми з дефіцитом потужності тривають, і на енергооб’єктах ще проводяться як аварійні, так і планові ремонти.
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