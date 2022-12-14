ВІДЕО: Окупант тікав від українського дрона і привів ЗСУ на позиції росіян

Цікаве відео оприлюднили на сторінці К2 54-ї ОМБр у Фейсбуці, передає НСН. Ролик має назву “Руський ванька привів ЗСУ до позицій росіян”.

Судячи із оприлюдненого запису, український БПЛА 54-ї ОМБр переміг у дуелі дронів, і БПЛА окупантів було знищено.

Росіяни відправили за збитим безпілотником одного з солдат. Загарбник знайшов дрон і чимдуж побіг від українського БПЛА на свої позиції. Таким чином аеророзвідка ЗСУ отримала інформацію про місце знаходження ворожої позиції.

Окупант тікав від українського дрона і привів ЗСУ на позиції росіян: відео

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