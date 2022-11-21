Казахи у рекламі висміяли росіян, які втекли від мобілізації – креативний ролик.

Масова втеча росіян від мобілізації стала не лише приводом для глузування з їхньої «аполітичності», а й джерелом різноманітного креативу, передає NNS.

Хвиля міграції з рф перетворилася на справжній мем, який активно стали використовувати в рекламних цілях не тільки сервіси купівлі авіаквитків і бронювання житла, але й навіть кондитерські фірми.

У Казахстані вийшов ролик, у якому росіянину, що прибув туди після подолання важкого шляху дарують плитку шоколаду з, очевидно, незнайомим йому «смаком свободи».

«Шоколад “Казахстанський”. Відчуй смак вільної землі», каже рекламний слоган, натякаючи на підневільне становище росіян за кремлівського режиму.

Креативний ролик – казахи в рекламі висміяли росіян

За даними Forbes, з початку мобілізації, оголошеної 21 вересня російським диктатором володимиром путіним на тлі військового провалу в Україні, рф залишили близько 700 тисяч її громадян.

Серед найпопулярніших для втечі країн для них стали Казахстан, Грузія й Туреччина, оскільки країни ЄС приймати таких «гостей» не захотіли.

Джерело: НВ