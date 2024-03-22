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Тег:
ВійнаЗапоріжжя

З’явилося відео моменту удару по ДніпроГЕС і вже відомо про жертву

Журналіст
З’явилося відео моменту удару по ДніпроГЕС і вже відомо про жертву

У мережі з’явилося відео моменту удару по ДніпроГЕС, який стався вранці 22 березня. Його масово публікують українські Телеграм-канали.

На запису видно, як крилата ракета влучає в енергетичний об’єкт у Запоріжжі.

Обережно, у відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, раніше в Укренерго повідомили, що по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена дуже серйозно

Тим часом прокуратура повідомляє, що наразі відомо про одного загиблого внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС.

З’явилося відео моменту удару по ДніпроГЕС і вже відомо про жертву

Розпочала розслідування за фактом масованого обстрілу Запоріжжя та Дніпровської ГЕС.

З’явилося відео моменту удару по ДніпроГЕС і вже відомо про жертву

За даними слідства, вранці 22 березня 2024 року військовими рф завдано, попередньо, 20 ракетних ударів по території м. Запоріжжя.

Зазнали пошкоджень та руйнувань об’єкти інфраструктури міста, зокрема Дніпровська ГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні транспортні засоби.

З’явилося відео моменту удару по ДніпроГЕС і вже відомо про жертву

З’явилося відео моменту удару по ДніпроГЕС і вже відомо про жертву

На місцях події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин рф. Кількість постраждалих встановлюється.

З’явилося відео моменту удару по ДніпроГЕС і вже відомо про жертву

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Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Ще новини України: Масштабна повітряна атака 22 березня: найбільший удар по енергетиці – все, що відомо

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