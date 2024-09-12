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Війна

ВІДЕО МОМЕНТУ: над Чорним морем знищено російський Су-30СМ

Автор -
Журналіст
ВІДЕО МОМЕНТУ: над Чорним морем знищено російський Су-30СМ

Над Чорним морем знищено російський Су-30СМ. Працювали воїни ГУР МО України.

Нагадаємо, вчора моніторингові канали повідомили про те, що у росіян зник літак над Чорним морем і вони проводять його пошуки. А сьогодні ГУР оприлюднила офіційну інформацію, передають «Новини України – НСН».

Розвідники у Чорному морі знищили російський Су-30СМ

Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК.

Винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого  морського авіаційного полку вкс рф, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ.

Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

Відео бойової роботи оприлюднили у ГУР.

Раніше ми повідомляли: Відео моменту: бійці ЗСУ збили ворожий літак Су-25, який хотів атакувати наші позиції

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