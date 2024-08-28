Відео моменту: бійці ЗСУ збили ворожий літак Су-25, який хотів атакувати наші позиції

Бійці ЗСУ збили ворожий літак Су-25, який хотів атакувати наші позиції на Донеччині.

Про це повідомило командування ОСУВ “Хортиця”, передають «Новини України – НСН».

На Краматорському напрямку українські військові збили російський штурмовик Су-25. Бійці уразили ворожий борт за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК). Удар по літаку армії РФ здійснили військовослужбовці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Російський штурмовик якраз намагався атакувати позиції українських Сил оборони, однак тепер його уламки розкидані по території Донеччини.

“Воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25. Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі”, – йдеться у повідомленні ОСУВ “Хортиця”

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк подякував бійцям за влучний постріл. У 28 ОМБр уточнили, що доля екіпажу наразі невідома.

У сьогоднішньому ранковому зведенні Генштабу ЗСУ говориться про те, що за минулу добу Росія втратила в Україні один літак.

Оприлюднено відео моменту, як бійці ЗСУ збили ворожий літак Су-25

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