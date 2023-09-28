Що відбувається біля Вербового на Запоріжжі 28 вересня – розповіли в Силах Оборони і ISW

В Силах Оборони Таврійського напрямку і в ISW розповіли, що відбувається на фронті біля Вербового на Запоріжжі, передає НСН.

ЗСУ закріплюються на рубежах біля Вербового на Запоріжжі, росіяни – стоять в обороні, за добу ліквідовано 171 окупанта, – повідомляють Сили оборони Таврійського напрямку

На Таврійському напрямку наші захисники закріплюються на досягнутих рубежах, ворог намагається відбити свої позиції.

Про це в ефірі “Радіо Свобода” повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун

Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Бог, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. Вони (військові РФ) стоять в обороні. Інколи намагаються відволікати нас від наступу своїми вилазками, це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки. Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа, – сказав Штупун.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1085 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 171 особу (безповоротні – 51, поранені – 120).

Знищено 44 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 2 ПТРК, 18 БпЛА, 11 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Також знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Що відбувається біля Вербового на Запоріжжі – звіт ISW

Тим часом, в американському Інституті вивчення війни повідомляють, що У Запорізькій області українські війська вийшли на лінію окопів на захід від Вербового і прорвали лінію оборони біля Роботиного.

В ISW відзначають, що використання росіянами безпілотників вказує на те, що російські сили, ймовірно, більше не присутні в окопі довжиною приблизно один кілометр на захід від Вербового.

Російські джерела повідомляють, що щонайменше чотири українські роти зі значною кількістю бронетехніки увірвалися на позиції росіян на лінії Роботино-Вербове через мінні поля і протитанкові укріплення “зуби дракона”.

ISW зазначає, що ситуація біля Вербового залишається незрозумілою, оскільки відомі російські військові блогери стали помітно менше і не так детально повідомляти про російську активність на цій лінії фронту і не повідомляють Новини про російські невдачі.

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