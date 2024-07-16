Верховна Рада розглядає підвищення мінімальної пенсії на 2,2 тис. гривень

У Верховній Раді заявили про доцільність підвищення мінімальної пенсії громадянам у 2025 році. Якщо залишити соціальні стандарти без перегляду, з урахуванням прогнозу інфляції, розмір виплат втратить за три наступні роки більш ніж чверть.

Про це заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ Данило Гетманцев.

Як пропонують підвищити пенсію у 2025 році

За словами голови фінансового комітету парламенту, у 2025 році мінімальна пенсія має підвищитись на 229 гривень, до 2,59 тис. гривень, а максимальна — на 2,2 тис. гривень, до 25,9 тис. гривень (десять прожиткових мінімумів).

Він зазначив, що, враховуючи прогноз інфляції, без підвищення соцстандартів, їхній розмір у реальному вимірі упродовж наступних трьох років втратить понад 30%.

На переконання Гетманцева, мінімальна пенсія має зрости так:

у 2025 році — на 229 гривень, до 2,59 тис. гривень;

у 2026 році — до 2,84 тис. гривень;

у 2027 році — до 3,07 тис. гривень.

Гетманцев пояснив, що відповідно до оновленого макропрогнозу уряду, середня заробітна плата 2025 року становитиме трохи більше 24,3 тис. гривень. З огляду на інфляцію, це означатиме те, що реальний рівень заробітної плати зросте на 8,1%. У 2026-му — середня зарплата дорівнюватиме 28,2 тис. гривень, а у 2027-му — 32,5 тис. гривень.

Як відомо, уряд пропонує прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму залишити на нинішньому рівні

до 2028 року.

Які зараз пенсії в українців

У 2024 році структура пенсійних виплат в країні наступна:

у 2,725 млн осіб (26,8%) розмір пенсії не перевищує 3 тис. гривень — середня: 2,76 тис. гривень;

у 1,754 млн осіб (17,3%) виплата становить від 3 тис. до 4 тис. гривень — середня: 3,548 тис. гривень;

у 1,889 млн осіб (18,6%) — від 4 тис. до 5 тис. гривень — у середньому: 4,415 тис. гривень;

у 2,561 млн осіб (5,2%) — від 5 тис. до 10 тис. гривень — у середньому: 6,843 тис. гривень;

у 1,224 млн осіб (12,1%) — понад 10 тис. гривень — у середньому: 15,26 тис. гривні.

Нагадаємо, що Голова Комітету Верховної Ради з податкової та митної політики, “слуга народу” Данило Гетманцев виступав проти виділення додаткових коштів для української армії. Про це 22 лютого 2022 року, заявляв народний депутат від Європейської солідарності” Володимир В’ятрович у фейсбуці.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Податки в Україні суттєво зростуть — що планує уряд