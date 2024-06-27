Нещодавно набули чинності зміни до закону, згідно з яким припиняється виплата пенсії в Україні за деякими підставами.

З 23 червня в Україні набули чинності зміни до закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо випадків, в яких припиняється виплата пенсії.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Пенсійний фонд.

Як зазначили в ПФУ, статтю 49 доповнено пунктом такого змісту: “виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном”.

Таким чином, повний перелік підстав для припинення виплат пенсій такий:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України,

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;

в інших випадках, передбачених законом.

Пенсії в Україні – повний перелік підстав для припинення виплат

Види пенсій

Як зазначили в прес-службі ПФУ, в Україні призначаються такі види пенсій:

за віком;

по інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника;

за вислугу років.

Кожен з цих видів пенсії призначається на період, визначений законом:

пенсія за віком – безстроково;

пенсія за вислугу років – безстроково (виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).

пенсія по інвалідності – на весь час, доки особі встановлено інвалідність;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника – на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним.

“Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, – виплата пенсії припиняється”, – пояснили у ПФУ.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року в Україні було 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсій становив 5 743 гривень.

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