Росіяни вдарили по Київській ГЕС під час масованої атаки 26 серпня.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на “Букви“.

Зранку 26 серпня росія здійснили атаку на Київську гідроелектростанцію (ГЕС), що розташована неподалік міста Вишгород

На оприлюдненому відео видно пожежу та значні руйнування об’єкту.

Росіяни вдарили по Київській ГЕС: відео

Наразі масштаб руйнувань залишається невідомим, повідомило джерело “Букв”. Нині енергетики по всій країні встановлюють, як атака зс рф вплинула на енергосистему та конкретні енергооб’єкти.

Зазначається, що прориву дамби не сталося. Наразі також немає офіційної інформації про постраждалих або загиблих внаслідок атаки на ГЕС. Відомо лише, що на території Київської області загалом було пошкоджено кілька інфраструктурних об’єктів. Однак, деталі щодо конкретних місць пошкоджень не уточнюються.

А на цьому відео – момент падіння ракети у Київське море

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував російській удар по київській дамбі.

Про це йдеться в його дописі.

Зокрема, за словами Коваленка, київську дамбу росіяни не зможуть зруйнувати ракетами.

«Щодо греблі – загроз немає. Зруйнувати дамбу ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки, не більше», — зазначив він

Станом на вересень 2021 року, потужність Київської ГЕС становила 440 МВт, що дозволяло станції покривати пікові навантаження в енергосистемі України. Крім того, Київське водосховище, до якого належить ГЕС, відіграє важливу роль у регулюванні кліматичних явищ, таких як весняні повені чи засухи.

Гідроелектростанція включає комплекс споруд, зокрема будівлю ГЕС, земляні греблі та дамби, бетонну водозливну греблю, суміщену з будівлею станції, 20 водоскидів та судноплавний шлюз. Загальна довжина захисних споруд становить 70 км, а найбільша висота греблі досягає 22 метрів.

Росіяни давно погрожували завдати удару по Київській ГЕС.

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