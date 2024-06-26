В YASNO назвали 1 умову, при якій взимку відключень НЕ буде

“Бездефіцитної зими я не бачу, немає сценаріїв, за яких у нас не буде дефіциту. Хіба що буде +15 середня температура упродовж всієї зими і тому споживання просто не зросте. Але якщо ми кажемо про реальну, середню зиму, то бездефіцитного сценарію немає”, – сказав Коваленко

Наразі до зими готуються за кількома напрямками:

За словами експерта, за оптимального сценарію, дефіцит потужності в енергосистемі взимку становитиме близько 35%.