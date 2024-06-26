В YASNO назвали 1 умову, при якій взимку відключень НЕ буде

Швидко відновити енергетичну інфраструктуру, яку знищив ворог, та пройти зиму без відключень світла майже неможливо. Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко у інтерв’ю виданню The Page назвав умову, при якій взимку відключень НЕ буде.
“Бездефіцитної зими я не бачу, немає сценаріїв, за яких у нас не буде дефіциту. Хіба що буде +15 середня температура упродовж всієї зими і тому споживання просто не зросте. Але якщо ми кажемо про реальну, середню зиму, то бездефіцитного сценарію немає”, – сказав Коваленко
Наразі до зими готуються за кількома напрямками:
- збільшення можливостей для імпорту електроенергії;
- відновлення пошкодженої генерації;
- будівництво нової генерації.
За словами експерта, за оптимального сценарію, дефіцит потужності в енергосистемі взимку становитиме близько 35%.
“Якщо дефіцит буде близько 35%, то у нас залишається 40% на всіх споживачів. Тобто це пряма математика. В середньому це світло по 12 годин на день. Чи може бути менше, завжди питають? Я кажу може, тому що це є узагальнення. А якщо мова йде про якісь дні або тижні, коли холодно, виникають форс-мажори, щось десь поламалось – по 7 годин світла на добу досить реально”, – додав Коваленко.
Нагадаємо, раніше “Новини України – НСН” писали, що Взимку українці можуть мати світло лише по 5-6 годин на день – YASNO