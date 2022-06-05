В Україні знищений командувач армією «ДНР» генерал-майор Роман Кутузов

В Україні знищений командувач так званою армією «ДНР» російський генерал-майор Роман Кутузов. За попередньою інформацією, саме він той загиблий «високий чин», про якого сьогодні з самого ранку пишуть російські ЗМІ та пабліки ОРДЛО, передає NNS.

На особистих сторінках деяких російських чиновників сьогодні з’являлися повідомлення зі співчуттями «з приводу загибелі генерала на ім’я Роман». Прізвище не називалося.

В пабліках ОРДЛО писали, що загинув хтось дуже важливий з армії «ДНР».

Згодом прізвище ліквідованого російського військового назвав, посилаючись на власні джерела Телеграм-канал Інсайдер UA.

А ще пізніше про ліквідацію Романа Кутузова повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

“Попередньо стало відомо, що сьогодні в Україні загинув так званий командир армійського корпусу “ДНР”, генерал-майор Кутузов Р. В.”, – зазначив він.

Деталі загибелі

Як пишуть проросійські пабліки, генерала ліквідували в районі Лисичанська Луганської області.

Офіцер морської піхоти ЗСУ Дмитро Іванов повідомляє, що артилерія ЗСУ накрила Кутузова під час штурму одного з міст на Донбасі.

“Наші “задвухсотили” неабияку птаху – командира 1 АК “ДНР” Романа Кутузова. Цілий “генерал-майор”. Прославився як людина, яка дуже любила методи пана Жукова і тому кидала м’ясо в бій як… як м’ясо”, – розповів український морпіх.

За інформацією Іванова, 5 червня Кутузов “віддав 1-й та 100-й бригаді самовбивчий наказ щодо штурму одного населеного пункту на Донбасі”.

“Війська чи то не поспішали це виконувати, чи взагалі забили на наказ – точно не відомо, але Ромка був вимушений очолити штурм, приїхавши на передову. Ну такий гарний, на білому коні, прямо як Безугла у камуфляжі, тільки красивіший. У результаті роботи нашої арти поїхав додому у пакетику. Арта, ви красунчики!” – пише Іванов.

Хто такий Роман Кутузов

Як правило, інформації про російських командирів у відкритих джерелах небагато. Роман Кутузова був виконуючим обов’язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.

Нагадаємо, у березні українські війська ліквідували російського генерала Андрія Суховецького, який був заступником командувача 41-ї загальновійськової армії.

До цього повідомлялося про ліквідацію командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала Андрія Колеснікова.