В Україні запускають єдину платформу для оплати комуналки. Вона автоматизує процеси і дозволить краще контролювати якість послуг.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передають «Новини України – НСН»

“Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг”, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

В Україні запускають єдину платформу для оплати комуналки

Користувачі матимуть на платформі електронні кабінети і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень.

До того ж там можна буде укласти або розірвати договір онлайн. Платформу інтегрують з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

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