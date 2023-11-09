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Такого не було 17 років: в Україні залишилося лише два мільярдери – хто це

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Такого не було 17 років: в Україні залишилося лише два мільярдери – хто це
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В Україні залишилося лише два мільярдери. Такого не було з 2006 року. Про це пише NV. Саме з того часу видання аналізує і щоосені публікує список найбагатших бізнесменів України, передає НСН.

В Україні залишилося лише два мільярдери – хто це

На першому місці розташувався Рінат Ахметов, СКМ. Його статки оцінюються в $6,59 млрд – це мінус 43% щодо 2021 року.

Такого не було 17 років: в Україні залишилося лише два мільярдери – хто це

Другий рядок рейтингу зайняв Віктор Пінчук, EastOne, зі статком $1,72 млрд, що на 34% менше, ніж 2021-го.

Такого не було 17 років: в Україні залишилося лише два мільярдери – хто це

Замикають трійку найбагатших українців Петро й Олексій Порошенки, Roshen, зі статками $954 млн (-37%).

Далі у списку розташувалися:

  • Олександр і Галина Гереги, Епіцентр-К ($907 млн, -38%),
  • Влад Яценко – власник Revolut ($894 млн, -30%),
  • Олексій Шевченко, Grammarly ($865 млн, +124%),
  • Максим Литвин, Grammarly ($865 млн, +124%),
  • Вадим Новинський, Смарт-Холдинг ($852 млн, -65%),
  • Ігор Коломойський, Приват ($639 млн, -55%),
  • Андрій Веревський, Kernel ($567 млн +10%).

У глобальному списку Forbes за підсумками 2022 було п’ятеро українських бізнесменів. Ахметов посідав 445 місце. Також до рейтингу тоді потрапили Віктор Пінчук ($2,1 млрд), Вадим Новинський ($1,4 млрд), Костянтин Жеваго ($1,3 млрд) і Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд).

У даних Bloomberg Billionaires Index на 9 листопада 2023 року Ахметов знаходиться на 462-му місці ($5,37 млрд), Пінчук до списку п’ятисот найбагатших людей світу не потрапив.

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