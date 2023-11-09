Такого не було 17 років: в Україні залишилося лише два мільярдери – хто це

В Україні залишилося лише два мільярдери. Такого не було з 2006 року. Про це пише NV. Саме з того часу видання аналізує і щоосені публікує список найбагатших бізнесменів України, передає НСН.
В Україні залишилося лише два мільярдери – хто це
На першому місці розташувався Рінат Ахметов, СКМ. Його статки оцінюються в $6,59 млрд – це мінус 43% щодо 2021 року.
Другий рядок рейтингу зайняв Віктор Пінчук, EastOne, зі статком $1,72 млрд, що на 34% менше, ніж 2021-го.
Замикають трійку найбагатших українців Петро й Олексій Порошенки, Roshen, зі статками $954 млн (-37%).
Далі у списку розташувалися:
- Олександр і Галина Гереги, Епіцентр-К ($907 млн, -38%),
- Влад Яценко – власник Revolut ($894 млн, -30%),
- Олексій Шевченко, Grammarly ($865 млн, +124%),
- Максим Литвин, Grammarly ($865 млн, +124%),
- Вадим Новинський, Смарт-Холдинг ($852 млн, -65%),
- Ігор Коломойський, Приват ($639 млн, -55%),
- Андрій Веревський, Kernel ($567 млн +10%).
У глобальному списку Forbes за підсумками 2022 було п’ятеро українських бізнесменів. Ахметов посідав 445 місце. Також до рейтингу тоді потрапили Віктор Пінчук ($2,1 млрд), Вадим Новинський ($1,4 млрд), Костянтин Жеваго ($1,3 млрд) і Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд).
У даних Bloomberg Billionaires Index на 9 листопада 2023 року Ахметов знаходиться на 462-му місці ($5,37 млрд), Пінчук до списку п’ятисот найбагатших людей світу не потрапив.
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