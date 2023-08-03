«Подія колосального значення»: в Україні видобули першу сіль з нового родовища (фото)

В Україні видобули першу сіль з нового родовища, яке знаходиться на Закарпатті. Це зможе вирішити проблеми нашої держави з сіллю, які виникли після руйнування і захоплення окупантами Бахмута, де знаходиться завод «Артемсіль». Про радісну подію повідомив голова Закарпатської обладміністрації Віктор Микита, передає НСН.

Компанія “Катіон Інвест” з 28 липня почала добувати сіль на Тереблянському родовищі в Закарпатській області.

Ця подія має колосальне значення для продовольчої безпеки країни й економічного розвитку нашого регіону. Родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною і кухонною сіллю, яка в найближчій перспективі буде постачена для утримання доріг у зимовий період та для закриття потреб населення, – заявив Віктор Микита

Він додав, що було проведено величезну роботу для того, щоб проєкт став реальністю.

Це нова сторінка в історії України та Закарпаття, котра посилить нашу країну і зміцнить економічний фронт. Щиро дякуємо Президенту Володимиру Зеленському за підтримку, інвестору ТОВ «КАТІОН ІНВЕСТ» – за довіру, Буштинській громаді – за сучасний підхід до економічного розвитку і створення сприятливого інвестиційного клімату та всім іншим, хто долучився до реалізації проєкту на різних етапах, – написав Микита

Першу сіль, добуту на Тереблянському родовищі, голова облради передав президенту Володимиру Зеленському 2 серпня, коли той приїжджав на Закарпаття для координаційної наради.

В Україні видобули першу сіль з нового родовища: фото

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