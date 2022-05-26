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В Україні військові хірурги провели операцію, якій немає аналогів у світі

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В Україні військові хірурги провели операцію, якій немає аналогів у світі

В Україні військові хірурги провели операцію, якій немає аналогів у світі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь», передає NNS.

Минулого тижня у військовому мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція – видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу.

В мобільному госпіталі виконані вже дві такі операції та врятовано життя наших воїнів, – додають в ОК «Південь».

Завдяки надскладним технологіям на професіоналізму наших військових хірургів, поранені вже самостійно ходять по палаті.

Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі.

Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких поранених, – з гордістю повідомляють у ОК “Південь”.

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