В Україні військові хірурги провели операцію, якій немає аналогів у світі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь», передає NNS.
Минулого тижня у військовому мобільному госпіталі в одному з прифронтових міст України вперше в Україні виконана сучасна лапароскопічна операція – видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу.
В мобільному госпіталі виконані вже дві такі операції та врятовано життя наших воїнів, – додають в ОК «Південь».
Завдяки надскладним технологіям на професіоналізму наших військових хірургів, поранені вже самостійно ходять по палаті.
Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світі.
Військові хірурги України тримають стрій та впроваджують сучасні малоінвазивні операції для порятунку важких поранених, – з гордістю повідомляють у ОК “Південь”.