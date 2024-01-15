Громадянин Франції зник у Ворохті 3 січня 2024 року.
Поліцейські розшукують та звертається за допомогою до громадян та представників засобів масової інформації. Правоохоронці просять допомогти у пошуках Чарльз Мінарт (Charles Minart), 1996 року народження, громадянина Франції, повідомляє НСН посилаючись на Івано-Франківську поліцію.
Про зникнення іноземця яремчанських поліцейських повідомила знайома родини зниклого. До неї за допомогою завернулись його батьки.
Розшукують француза з 3 січня 2024 року
З січня розшукуваний перестав виходив на звʼязок. Відомо, що з 2 на 3 січня чоловік ночував в котеджі, що знаходиться у смт. Ворохта. Опісля чоловік планував здійснити підйом на гору Говерла та сходження горами у м. Рахів, Закарпатської області. Там він планував пробути два дні.
Прикмети зниклого іноземця:
- Вік: 28 років (1996р.н.)
- Зріст: 175 см
- Тілобудова: Середня
- Волосся: Каштанове
- Колір очей: Зелені
- Особливі прикмети: на тулубі є великі родимі плями
Зазначається, що громадянин Франції зник у Ворохті 3 січня 2024 року. Був одягнений у чорну каракульну високу шапку, темно-синю куртку, темні спортивні штани та спортивне взуття. Із собою мав рюкзак червоного кольору.
На пошуки безвісти зниклого орієнтовано поліцію також зниклого розшукують рятувальники Івано-Франківщини.
Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка прохання телефонувати на цілодобову лінію служби «102», або до чергової частини яремчанської поліції 0 (68) 651 98 24.
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