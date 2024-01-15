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Події

В Україні два тижні розшукують зниклого безвісти француза

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Поліцейські розшукують зниклого Француза

Громадянин Франції зник у Ворохті 3 січня 2024 року.

Поліцейські розшукують та звертається за допомогою до громадян та представників засобів масової інформації. Правоохоронці просять допомогти у пошуках Чарльз Мінарт (Charles Minart), 1996 року народження, громадянина Франції, повідомляє НСН посилаючись на Івано-Франківську поліцію.

Про зникнення іноземця яремчанських поліцейських повідомила знайома родини зниклого. До неї за допомогою завернулись його батьки.

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Розшукують француза з 3 січня 2024 року

З січня розшукуваний перестав виходив на звʼязок. Відомо, що з 2 на 3 січня чоловік ночував в котеджі, що знаходиться у смт. Ворохта. Опісля чоловік планував здійснити підйом на гору Говерла та сходження горами у м. Рахів, Закарпатської області. Там він планував пробути два дні.

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Прикмети зниклого іноземця:

  • Вік: 28 років (1996р.н.)
  • Зріст: 175 см
  • Тілобудова: Середня
  • Волосся: Каштанове
  • Колір очей: Зелені
  • Особливі прикмети: на тулубі є великі родимі плями

Зазначається, що громадянин Франції зник у Ворохті 3 січня 2024 року. Був одягнений у чорну каракульну високу шапку, темно-синю куртку, темні спортивні штани та спортивне взуття. Із собою мав рюкзак червоного кольору.

На пошуки безвісти зниклого орієнтовано поліцію також зниклого розшукують рятувальники Івано-Франківщини.

Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку чоловіка прохання телефонувати на цілодобову лінію служби «102», або до чергової частини яремчанської поліції 0 (68) 651 98 24.

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