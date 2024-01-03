На війні, яку Росія розв’язала проти України, загинув боксер Артем Хан. У квітні 2024 року йому могло виповнитися 23 роки.

Інформацію підтвердила мати українського воїна у коментарі Суспільному, передає НСН.

Артем Хан — миколаївський боксер та боєць ММА служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. Боєць не повернувся з бойового завдання, тоді йому був 21 рік.

За слів мами бійця Анни Хан, воїн вважався безвісти зниклим з весни 2022 року, потім отримав статус військовополоненого. У 2024 році рідні отримали підтвердження про загибель Артема.

До повномасштабного вторгнення російських загарбників Артем займався боксом і змішаними єдиноборствами у Миколаєві. Був вихованцем СДЮСШОР-6.

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