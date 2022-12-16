Після масованого ракетного удару росії 16 грудня в Україні оголосили надзвичайну ситуацію в енергетиці. Що це означає, розповість ННС.

Внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку російської федерації електроенергетичної інфраструктури України відбулася втрата понад 50% споживання ОЕС. Що означає настання надзвичайної ситуації в енергетиці.

Метою 9-ї ракетної атаки були магістральні мережі та об’єкти генерації, в результаті збільшився дефіцит електроенергії, який був і раніше.

Найбільше уражень на півночі, півдні та в центральній Україні. Де можливо, ремонт уже розпочато.

“Через пошкодження підстанцій та генеруючих потужностей немає технічної можливості забезпечити електрикою понад 50% споживачів країни (!) (включаючи критичну інфраструктуру). Тобто немає можливості ні виробити більше енергії, ні транспортувати її”, – заявив директор “Центру досліджень енергетики” Харченко.

Тому в областях введено аварійні відключення світла. Терміни відновлення не називаються. Пріоритет у подачі електроенергії: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди.

А на Київщині планують вимикати електроенергію під час повітряних тривог, аби знизити шкоду для енергосистеми.

При цьому в Укренерго підкреслюють, що режим надзвичайної ситуації введений тільки для учасників ринку електроенергії та стосується лише ринкових операцій.

За даними Укренерго, енергосистема України зберігає необхідну частоту 50 Гц, працює синхронно з європейською.