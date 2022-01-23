В Україні обмежать торгівельну надбавку для ще одного продукту харчування

В Україні обмежать торгівельну надбавку для ще одного важливого продукту харчування, передає NNS, посилаючись на відповідний документ.

Перелік продуктів харчування, на які Кабміном обмежена торговельна надбавка, розширять, збільшивши його на одну одиницю.

Міністерство аграрної політики та продовольства України винесло на розгляд Кабміну проект постанови «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість».

Проектом постанови передбачається доповнити пункт 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 N 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» позицією «хліб пшеничний».

Нагадаємо, що цим пунктом встановлений граничний рівень торговельної надбавки в розмірі не більше 10 відсотків від оптово-відпускної ціни на такі продукти:

хліб житньо-пшеничний,

батон,

крупу гречану,

цукор-пісок,

борошно пшеничне вищого гатунку,

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого ґатунку),

молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці),

олію соняшникову,

яйця курячі категорії C1,

птицю (тушку курячу),

масло вершкове жирністю 72,5 відсотка.

Граничний рівень встановлюється з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, пакування, інших послуг, пов’язаних із реалізацією кінцевому споживачу.

Тепер до перерахованих вище продуктів додається ще й хліб пшеничний.

Мінагрополітики свою ініціативу обмежити торгівельну надбавку обґрунтовує необхідністю запобігання зловживанням суб’єктами господарювання своїм становищем, зробити доступною продукцію для населення та забезпечення можливості виробникам цього хліба закуповувати газ на пільгових умовах.

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