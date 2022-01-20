Чому дорожчає вершкове масло і коли ціни стабілізуються

В Україні очікується черговий виток підвищення цін на вершкове масло вітчизняного виробництва. Споживачам розповіли, чому продукт почав швидко дорожчати останніми роками, і коли ціни нарешті стабілізуються

Через зростання тарифів на енергоносії, скорочення виробництва молока та збільшення податкових ставок в Україні обсяги виробництва вершкового масла знижуються. Однак це не головні причини стрибкоподібного зростання цін на продукцію українських олійних заводів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Основна причина збільшення вартості вершкового масла в Україні – це активний експорт, що постійно зростає. За кордон вивозиться левова частка виробленої країни вершкового масла.

У грудні 2021 року великі партії продукту було вивезено до Азербайджану, Грузії, Ізраїлю, Казахстану та Молдови. Протягом останнього місяця минулого року Україна відправила на експорт понад півтори тисячі тонн вершкового масла.

Найближчим часом обсяги експорту навряд чи знижуватимуться, а ціни на вершкове масло зростатимуть доти, доки закордонним виробникам не стане вигідно постачати продукт на український ринок. Тільки тоді вартість вершкового масла в Україні може стабілізуватись. Про це попереджають економічні експерти.

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