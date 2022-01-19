У торговельній мережі АТБ дали відповідь, чи справді з продажу зникнуть вершкове масло, яйця і цукор, а також інші “соціальні” продукти.

Прокоментував ситуацію генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков, з посиланням на “Обозреватель” передає NNS.

“Спішимо запевнити, що реалізація соціально значущих продуктів у магазинах нашої торгової мережі зупинятись не буде. А от у інших операторів ринку – питання відкрите”, написав Марков у себе в Facebook.

За його словами, резонанс, якого набула ідея Кабміну, підтверджує не так її актуальність, як “неоднозначність і необдуманість”.

Гендиректор АТБ нагадав, що Україна вже жила в умовах регульованих цін на продукти у 1996-2017 роках.

А з 1 липня 2017 року державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування було скасовано. Причому у відповідній ухвалі № 394 Кабмін зазначив: головна мета дерегулювання – це зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції.

“Саме таких висновків дійшов тодішній уряд. Безсумнівно, чинний Кабмін мав би уважно вивчити і проаналізувати отриманий досвід”, вважає бізнесмен.

Марков уточнив, що Асоціація ритейлерів України (RAU), Європейська бізнес асоціація (EBA), учасники та експерти ринку направили до уряду пакет пропозицій щодо виходу із ситуації. За словами гендиректора АТБ, бізнес готовий до діалогу та пошуку компромісних рішень.

Раніше Марков уже попереджав, що втручання держави в ринкові механізми може мати наслідки. Як мінімум, супермаркетам знадобиться час, щоб підлаштуватися під нові правила.

“Планка націнки не більше 10% не покриває витрати операторів ринку на логістику, сезонне списання та інші операційні послуги. А отже, цілком може призвести до призупинення реалізації зазначених (“соціальних”. – ред.) продуктів харчування”, зазначав Марков.

З полиць АТБ можуть зникнути основні продукти – в чому причина

Нагадуємо, у січні Кабінет міністрів повернув держрегулювання цін на соціально важливі продукти. Йдеться про такі продтовари:

батон, житньо-пшеничний хліб;

гречана крупа;

цукровий пісок;

пшеничне борошно вищого ґатунку;

макаронні вироби українського виробництва (вермішель із борошна найвищого ґатунку);

пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці);

соняшникова олія;

курячі яйця категорії С1;

м’ясо птиці (куряча тушка);

вершкове масло жирністю 72,5%.

В Україні запровадили держрегулювання цін на продукти харчування