В Україні ліквідували 19-річного чемпіона Росії з боксу (фото)

Про цей випадок пише obozrevatel, посилаючись на ворожі телеграм-канали, передає НСН.

19-річний майстер спорту з боксу та переможець всеросійських змагань 2023 року Станіслав Лукін був ліквідований ЗСУ на харківському напрямі. Уродженець Старого Оскола (Білгородська область) на початку лютого пішов добровольцем, аби допомогти мобілізованому батькові.

17 березня боксера, який був неодноразовим переможцем та призером всеросійських та регіональних турнірів, тяжко поранили. Він провалявся 11 днів у комі і 28 березня, не приходячи до тями, помер від черепно-мозкової травми.

Як передають російські Telegram-канал, перед похороном йому ‘зашили обличчя після уламків’.

Зазначається, що Лукіна за заслуги у 2023 році нагородили премією мера Старого Оскола.

Фотографію боксера розмістили на плакаті ‘Спортивна гордість Старого Оскола – 2023’.

Замість гарного майбутнього і спортивної кар’єри молодий окупант отримав землю бетоном і ганьбу в очах будь-якої цивілізованої людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: В Україні ліквідували «Кобзона» – «брата» відомого пропагандиста «Тринадцятого»