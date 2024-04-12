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В Україні ліквідували 19-річного чемпіона Росії з боксу (фото)

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В Україні ліквідували 19-річного чемпіона Росії з боксу (фото)

В Україні ліквідували 19-річного чемпіона Росії з боксу. Він прийшов зі зброєю на територію чужої держави, аби «допомогти батькові».

Про цей випадок пише obozrevatel, посилаючись на ворожі телеграм-канали, передає НСН.

19-річний майстер спорту з боксу та переможець всеросійських змагань 2023 року Станіслав Лукін був ліквідований ЗСУ на харківському напрямі. Уродженець Старого Оскола (Білгородська область) на початку лютого пішов добровольцем, аби допомогти мобілізованому батькові.

В Україні ліквідували 19-річного чемпіона Росії з боксу (фото)

17 березня боксера, який був неодноразовим переможцем та призером всеросійських та регіональних турнірів, тяжко поранили. Він провалявся 11 днів у комі і 28 березня, не приходячи до тями, помер від черепно-мозкової травми.

Як передають російські Telegram-канал, перед похороном йому ‘зашили обличчя після уламків’.

Зазначається, що Лукіна за заслуги у 2023 році нагородили премією мера Старого Оскола.

В Україні ліквідували 19-річного чемпіона Росії з боксу (фото)

Фотографію боксера розмістили на плакаті ‘Спортивна гордість Старого Оскола – 2023’.

В Україні ліквідували 19-річного чемпіона Росії з боксу (фото)

Замість гарного майбутнього і спортивної кар’єри молодий окупант отримав землю бетоном і ганьбу в очах будь-якої цивілізованої людини.

В Україні ліквідували 19-річного чемпіона Росії з боксу (фото)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: В Україні ліквідували «Кобзона» – «брата» відомого пропагандиста «Тринадцятого»

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