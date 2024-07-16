В РФ горить завод після атаки безпілотників

У ніч з 15 на 16 липня Курська область Росії зазнала нападу дронів. В населеному пункті Кореневе горить завод.

Вогонь охопив дах будівлі. На сусідній будівлі можна побачити напис “АО НВА” – Кореневский завод низковольтной аппаратуры, можна бачити на відео, які викладають місцеві Telegram-канали.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов підтвердив атаку на завод.

“Ніхто з працівників не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів”, – додав він

Згідно з даними з відкритих джерел, це один із найбільших російських виробників розподільного та керуючого електрообладнання. Його продукція широко використовується в промисловості та енергетичному комплексі Росії.

Раніше “Новини України – НСН” писали: 114 дронів: на Росії заявляють про масштабну атаку – куди прилетіло і що палало (відео)