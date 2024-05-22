Відсьогодні в потягах УЗ подорожчала постільна білизна. Вже відома нова вартість. У компанії заявляють, що перед зміною вартістю оновили комплекти.

Про це інформують Новини України – НСН.

Відсьогодні в потягах УЗ подорожчала постільна білизна

“Укрзалізниця” підвищила ціни на постільні комплекти в потягах. Тепер постіль обійдеться від 80 до 120 гривень. Відповідне рішення ухвалило правління компанії 20 травня 2024 року. Нові розцінки діють з 22.05.2024.

Так, у вагонах категорії плацкарт і купе ціна за комплект білизни (наволочка, два простирадла та рушник) коштує – 80 грн.

У вагонах класу СВ ціна постільного комплекту (дві наволочки, простирадло, підковдра та два рушники) – 120 грн.

Раніше вартість білизни у поїздах УЗ становила 50 та 60 грн відповідно. Останній раз вартість постільних речей підвищувалася у січні 2019 року.

Пасажир, який купує постільну білизну, отримує право на користування матрацом, подушкою і ковдрою. У разі ж придбання квитка без постільної білизни, користуватися вказаними речами не можна.

В УЗ зазначають, що перед зміною вартості послуги Укрзалізниця завершила заміну постільної білизни у поїздах.

Також до кінця червня цього року буде завершено заміну матраців та подушок на всіх рейсах далекого сполучення.

Крім того, перед закупівлею нових комплектів Укрзалізниця провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, але й напрацювати нові стандарти, які дозволять врахувати кращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі та зносостійкість продукції.

В УЗ оприлюднили відео, як виглядає оновлена постільна білизна в потягах

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