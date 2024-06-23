В. Ленін з Запоріжжя піде «з молотку» – ціна вражає

Бронзовий пам’ятник Леніну, який демонтували у Запоріжжі, виставили на аукціон на сайті Prozorro. Стартова ціна радянського диктатору вражає.

Зазначається, що пропозиції від потенційних покупців прийматимуться до 12 липня 2024 року. Про це йдеться в оголошенні.

“Демонтована скульптура В.І. Леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи. Вага скульптури В.І. Леніна становить 12310 кг, загальна вага скульптур горельєфа — 7510,0 кг, великих літер (“ЛЕНІН”) 24, 36 кг, малих (“Комунізм — це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни”) — 34,74 кг”, — йдеться в описі до памʼятника лідеру СРСР.

Замовником закритих торгів є комунальне підприємство “Градпроект” міста Запоріжжя. Початкова вартість лота складає 10 477 214, 36 грн.

Учасникам аукціону також надали можливість особисто ознайомитись з лотом, але за попереднім записом.

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