В бою за Україну загинув найвідоміший російський дисидент

В бою за Україну загинув російський дисидент – один із найвідоміших. Його іменем у Росії навіть назвали статтю кримінального кодексу. Він воював у складі легіону ‘Свобода Росії’. Загинув на Харківщині.

Про загибель Ільдара Дадіна повідомили його побратими і друзі, передають «Новини України – НСН».

Загинув російський дисидент Ільдар Дадін – що відомо

Прокоментував трагічну подію військовий журналіст Юрій Бутусов.

5 жовтня у бою за Україну загинув відомий російський дисидент Ільдар Дадін, людина рідкісної мужності та честі. Ільдар – росіянин, з початку російської агресії проти України у 2014 році багаторазово виступав на акціях протесту проти війни, часто виходить на одиночні пікети. За участь у проукраїнському мітингу в Москві було засуджено на три роки в’язниці, де зазнавав жорстоких тортур. У березні 2022 року Дадін виїхав з Росії, щоб боротися за свободу в Україні. Став військовослужбовцем Сибірського батальйону. Загинув у бою на Харківщині як справжній герой. Ільдару було 42 роки. Світла пам’ять, – написав він

Лікар Андрій Волна, який після початку повномасштабного вторгнення залишив Росію, а зараз рятує у Києві українських бійців, теж прокоментував загибель Дадіна. І розповів трохи більше про нього.

Він заявив, що Ілля Дадін – це знакова постать.

Він став першим засудженим за тоді новою ще статтею. Коли три адміністративні покарання, покарання, яким вже було піддано людину, перетворювалися на нове покарання, – тепер кримінальне. І навіть стаття стала називатися на його ім’я – ДАДІНСЬКА стаття, – написав Андрій Волна

Він розповів, що дисидента били та катували його неодноразово. І в СІЗО, і у таборі. Із початком повномасштабної агресії Ільдар поїхав до Польщі, а через неї до України.

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