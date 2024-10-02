Розстріл 16 українських військових під Мирноградом: Юрій Бутусов просить допомогти зібрати інформацію

Як повідомлялося раніше російські окупанти здійснили розстріл 16 українських військових під Мирноградом на Покровському напрямку.

Це наймасовіший відомий випадок страти українських військових.

Спочатку відповідне відео з’явилося у мережі, а згодом на нього відреагували у прокуратурі і заявили, що розпочали розслідування.

Розстріл 16 українських військових під Мирноградом: Бутусов звернувся до українців

Зі свого боку військовий журналіст Юрій Бутусов проводить власне розслідування. Він просить допомогти зібрати інформацію про черговий жахливий злочин росіян

Друзі, допоможіть з інформацією щодо обставин розстрілу наших військовослужбовців російськими окупантами біля села Миколаївка під Мирноградом 30 вересня, про який заявила генпрокуратура, – написав Бутусов на своїй сторінці у Фейсбуці сьогодні, передають «Новини України – НСН»

Бутусов каже, що був у тому районі і зібрав дані від кількох бійців з деяких підрозділів, які там виконують завдання, знають обставини. Журналіст запевняє, що замовчувати подію не будуть.

Він зазначає, що треба детально назвати причини трагедії, посади відповідальних за конкретні рішення, чому це стало можливим.

Суспільство не має повної інформації, які втрати людей та позицій ми несемо не завдяки якийсь особливій тактиці або перевазі ворога, а завдяки поганій організації та проблемам в управлінні. Розстріл наших людей – це просто один з багатьох прикладів, як насправді бездарно організована оборона стратегічно важливої Покровської агломерації. Приклад, як безвідповідально втрачають життя людей, яких так гостро не вистачає на фронті. Як некомпетентно ставляться до знищення російських окупантів, – пише Бутусов

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