У Сумах росіяни розгромили операційну, яку хірург збирав усе життя. Це сталося під час ранкових ударів по лікарні 28 вересня. Нагадаємо, ці удари забрали життя 10 людей.

Про особисту трагедію колеги розповів лікар Андрій Волна, – росіянин, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав в Україну і допомагає рятувати бійців ЗСУ.

Андрій Волна висловив співчуття рідним і близьким усіх загиблих від російського удару по лікарні.

І приділив особливу увагу розбитій операційній. Він каже, що для будь-якого лікаря – це трагедія. І дивитися на фото розгромленої операційної – це ніби дивитися на фото вбитої дитини. Це дуже боляче, але дивитися треба, аби ніколи не забути і не вибачити росіян.

Андрій Волна розповів про Юрія Кудрявцева, який вчора втратив свою операційну. Він каже, що цей фантастично обдарований уролог збирав її все своє активне хірургічне життя.

Це ось рідко так буває: хтось узяв тобі і «це все» купив. Нііі, дорогі друзі. В Україні, та й у багатьох інших пострадянських країнах, зібрати таку високотехнологічну операційну – це справа всього життя. Тут ти підприємця оперував. Оперував і виходжував їх, бізнесменів, 30-40-50 людей… І хтось один купив цистоскоп. І ти щасливий! Тут ти з адміністрацією працював. 5 років працюєш, 10… Немає сенсу. І раптом… У когось каміння у нирках. І з’явилася в операційній ендоскопічна стійка. А потім ти просиш, мало не стоячи навколішки, представників західної фірми дати сучасне обладнання на апробацію. І ти щасливий. Ти працюєш на найкращому! І пацієнти тягнуться. І лікарі, молоді лікарі, їдуть до тебе з усієї країни! А ти щасливий. І тобі продовжують користування. І ти шукаєш і шукаєш кошти, щоб віддати, щоб не забрали… І так поступово, рік за роком ти зібрав усе (ні. «Все» не буває. Але багато чого), що тобі потрібно для чудової роботи… – поділився медик подробицями внутрішньої “кухні”

А потім починається війна. І на третій її рік до твоєї операційної прилітає російський дрон. Перший. Другий. Третій… І ТВОЇ ДИТИНИ більше немає! Все що ти народив. Що ти будував все життя – це вбито, – продовжив Волна

Він каже, що Юрій Михайлович Кудрявцев відомий не тільки в Україні. Його знають і в Європі. До війни було багато друзів-колег з Росії.

Коли розпочалося вторгнення, лікар вірив і сподівався, що ці друзі-колеги засудять війну, підтримають Україну. Але таких виявилося одиниці. А решта ж – або просто замовкли і “загубились”, або підтримали Путіна.

У Сумах росіяни розгромили операційну, яку хірург збирав усе життя

На фото, оприлюднених Андрієм Волоною, операційна Юрія Кудрявцева до удару і після.

Сам Юрій Кудрявцев теж прокоментував трагічну подію.

Для хірурга операційна це сакральне місце, де ми молимося. Це справа всього нашого життя.

Так виглядає наша операційна після сьогоднішнього трагічного ранку.

Ще вчора ми тут виконали декілька складних втручань: пластику рецидивної міхурово-вагінальної нориці, тулієву лазерну енуклеацію аденоми простати, а остання мініперкутанна нефролітотрипсія закінчилася після 6-ї вечора.

Унікальна апаратура.

Але не в ній справа, це ми відновимо.

Людей не повернути.

Вражає цинізм нелюдів.

Класична схема терористів, яка була не раз апробована (згадайте Харківський епіцентр).

Спочатку 2 прильота, які завдали руйнування лікарні.

А потім, коли працюють рятувальники та евакуюють людей, третій з метою добити.

І цими дронами керує якась тварина, яка не може не бачити, що це цивільна лікарня та там люди!

Царство небесне тим, хто загинув.

Сили всім нам, – написав він

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