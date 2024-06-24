В 11 областях України та Києві збільшено обмеження споживання електроенергії 24 червня

Про це повідомляють в Укренерго, передають Новини України – НСН.

В 11 областях України збільшено обмеження споживання електроенергії

З 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень.

Де збільшено обмеження:

У Києві,

Київській,

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Донецькій,

Житомирській,

Черкаській,

Чернігівській,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Дніпропетровській областях

На Дніпропетровщині – екстрені відключення світла

З 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення

Причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.

Чому в Україні відключають світло

В «Укренерго» нагадують, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

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