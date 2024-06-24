В 11 областях України та Києві збільшено обмеження споживання електроенергії 24 червня. А в одній із областей введено екстрені відключення.
Про це повідомляють в Укренерго, передають Новини України – НСН.
В 11 областях України збільшено обмеження споживання електроенергії
З 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень.
Де збільшено обмеження:
- У Києві,
- Київській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Донецькій,
- Житомирській,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Кіровоградській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській областях
На Дніпропетровщині – екстрені відключення світла
З 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення
Причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.
Чому в Україні відключають світло
В «Укренерго» нагадують, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.
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