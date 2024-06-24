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В 11 областях України та Києві збільшено обмеження споживання електроенергії 24 червня

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Журналіст
В 11 областях України та Києві збільшено обмеження споживання електроенергії 24 червня

В 11 областях України та Києві збільшено обмеження споживання електроенергії 24 червня. А в одній із областей введено екстрені відключення.

Про це повідомляють в Укренерго, передають Новини України – НСН.

В 11 областях України збільшено обмеження споживання електроенергії

З 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень.

Де збільшено обмеження:

  • У Києві,
  • Київській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Донецькій,
  • Житомирській,
  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Кіровоградській,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській областях

На Дніпропетровщині – екстрені відключення світла

З 13:00 у Дніпропетровській області застосовані аварійні відключення

Причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.

Чому в Україні відключають світло

В «Укренерго» нагадують, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Ще новини України: Мета ворога – повний блекаут в Україні: чи це можливо відповіли в “Укренерго”

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