Ворог має частковий успіх на Луганщині – Deepstate

Ворог має частковий успіх на Луганщині. Про це повідомляє Deepstate, пише Трибун, передає НСН.

Росіяни, які вже певний час намагаються атакувати східніше Макіївки на Луганщині, спромоглися досягти часткового успіху на цій ділянці фронту. Окупантам вдалося просунутись на близько 3 кілометри.

Просування армії окупантів зафіксоване на інтерактивній карті бойових дій.

Перший скриншот — це контроль над територіями станом на 6 жовтня 2023 року, а другий — станом на 8 жовтня 2023 року.

Як повідомляють в Луганській ОВА, ворог продовжує завдавати авіаційних ударів по деокупованим населеним пунктам регіону: на Невське та Новолюбівку скинуті дві авіабомби КАБ-500. Також по селах вісім разів відкривався вогонь із реактивних систем залпового вогню. Від обстрілів противника постраждала також Білогорівка. Зафіксовані чергові руйнування в Невському – два будинки не витримали російської артилерії 4 жовтня.

Загалом, за добу в районі Макіївки українським військовим вдалось відбити 6 атак противника за добу.

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