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На Луганщині стався «прильот» у завод, де окупанти тримали боєприпаси (фото, відео)

Журналіст
На Луганщині в окупованому Сорокиному стався «прильот» у завод, де росіяни тримали боєприпаси (фото, відео)1
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На Луганщині у тимчасово окупованому місті Сорокине (колишній Краснодон) стався «прильот» у завод «Юність», де російсько-окупаційні війська розміщували свої боєприпаси та техніку ще з 2014 року.

Про це повідомило видання LIGA.net з посиланням на джерела у місті, а також «Ґрати», передає НСН.

Крім того, росіяни публікують відповідні фото і відео у соцмережах.

За даними російських Telegram-каналів, у Сорокиному стоять стовпи диму. Дітей зі шкіл та дитсадків відправили додому.

На Луганщині в окупованому Сорокиному стався «прильот» у завод, де росіяни тримали боєприпаси

На Луганщині в окупованому Сорокиному стався «прильот» у завод, де росіяни тримали боєприпаси (фото, відео)

Офіційних коментарів від російської чи окупаційної влади на місцях поки не було.

«Прильот» у завод на Луганщині, де росіяни тримали боєприпаси. Відео

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