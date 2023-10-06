Мали успіх біля Андріївки, знищили 620 окупантів і 142 одиниці техніки: ситуація на фронті 6 жовтня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот дев’яносту добу. Про ситуацію на фронті 6 жовтня, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська вчергове атакували із мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БпЛА типу «Shahed».

Зафіксовано пуски 33 «шахедів», які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей.

До відбиття повітряної атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 25 «Shahed-131/136» у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.

Загальна ситуація на фронті 6 жовтня

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Кремлівські терористичні війська, 5 жовтня, цинічно завдали ракетного удару по цивільному об’єкту у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. За попередніми даними, внаслідок прицільного влучання, загинуло понад 50 мирних мешканців. Триває розбір завалів та продовжуються пошукові роботи, надається допомога пораненим.

Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Крім того, російська федерація атакувала Україну 29 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку. Протиповітряною обороною знищено 24 ворожих “шахеди”. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Грабовське Сумської області; Іванівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Іванопілля, Мар’їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області; Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку окупанти наступальних дій не вели.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні штурмові дії в районі Авдіїївки Донецької області. Також, ворог здійснив 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують загарбників в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Дезертирство в армії РФ

Серед окупаційних військ збільшилася кількість військовослужбовців, які вдаються до дезертирства та інших способів ухилення від участі в бойових діях на території нашої держави. Так, у тимчасово окупованому місті Донецьк, в одній з військових частин перебуває понад 60 російських загарбників, які знаходяться під слідством у зв’язку із самовільним залишенням місця служби та відмовою виконувати службові обов’язки. Ухилянтів планують направити до штурмових підрозділів, без зарахування до списків особового складу військових частин.

Зарахування даних осіб відбуватиметься лише після їх повернення зі штурмових дій. Командування ворога вважає, що такими методами вони зможуть зменшити випадки дезертирства та підвищать дисципліну в підпорядкованих підрозділах.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 7 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ уражено вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ противника.

Загалом, ворог втратив: 620 окупантів, 20 танків, 30 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, дві РСЗВ, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 35 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 281090 (+620) осіб,

танків ‒ 4777 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 9082 (+30) од,

артилерійських систем – 6666 (+23) од,

РСЗВ – 806 (+2) од,

засоби ППО ‒ 540 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5158 (+29),

крилаті ракети ‒ 1530 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9015 (+35) од,

спеціальна техніка ‒ 951 (+3).

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