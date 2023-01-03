План росіян перевести Україну в блекаут повністю провалився – директор Центру досліджень енергетики

Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про те, чому план росіян перевести Україну в блекаут повністю провалився. Своїми висновками він поділився з каналом-24, передає НСН.

За словами Харченка, українці показали, що їм не страшні випробування енергетичного тероризму Росії. Це надихає зокрема енергетиків, щоб відновлювати світло швидше.

Директор ЦДЕ зазначив, що електроенергія України потроху повертається у звичний режим, зокрема, на Київщині починають діяти нові графіки відключення світла.

Великої шкоди можуть завдати дрони

Харченко розповів, що реально кожен шахед, який долетів до мети, завдає значно більшої шкоди, ніж вартість протиракети, яка на нього використана. Навіть якщо це декілька протиракет. Тому потрібно лише вітати успіхи нашої ППО.

Вони фантастичні, вони героїчні, і я бачу той обсяг роботи, який виконано останніми тижнями чи може вже місяцями, бо з 10 жовтня відлік іде. Тоді розпочалася дуже уважна спільна робота енергетиків та ППО. Щотижня вони робили щось нове, шукали нові шляхи захисту критичної інфраструктури, – зазначив директор Центру досліджень енергетики.

Він додав, що захист працює все краще та краще, і це дійсно помітно на практиці. Дуже добре, що це відбувається, тому що 100% збитки від кожного шахіда, який долетів, не порівнянний із вартістю, що витрачається на те, щоб його збити.

План росіян перевести Україну в блекаут повністю провалився

За словами директора Центру досліджень енергетики, дуже скоро буде середина зими і можна констатувати, що той план, який, швидше за все, мав московський режим, перевести Україну в блекаут, залишити українців без подачі світла, електрики, таким чином, підняти хаос і паніку повністю провалений.

‘Люди об’єдналися і вживають зусиль, щоб менше споживати, щоб раціональніше використовувати електроенергію, готуються до кількаденних відключень, готові пережити і пройти будь-які випробування, пов’язані з цим’, – зазначив Харченко.

Він додав, що це фантастичне почуття єдності дуже надихає. Зокрема, надихає енергетиків, щоб працювати ще більше, ще довше, важче, щоб відновлювати живлення та швидше повертати його всім українцям.

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