16 окупантів за годину – український снайпер встановив рекорд

Український снайпер встановив особистий рекорд, знищивши 16 окупантів за годину. Про це повідомляють Сухопутні війська, передає НСН.

В Телеграм-каналі Сухопутних військ розповідають, що снайпер із позивним “Кузьма” з 24 ОМБр імені короля Данила за годину ліквідував 16 російських окупантів під Соледаром, встановивши свій особистий рекорд.

Зазначається, що Кузьма та його побратими наводять на окупантів жах.

Снайпери 24 ОМБр імені короля Данила не втомилися захищати Україну та знищувати окупантів, бо кожна уражена ними ціль, це крок назустріч перемозі – йдеться у повідомленні

Сухопутні війська поділилися світлинами роботи 24 ОМБр

Український снайпер і його побратими не втомилися нищити окупантів: фото

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що втрати росії на фронті в Україні у квітні дещо знизилися в порівнянні із січнем-вереснем. Якщо раніше в середньому ЗСУ нищили більше 700 ворогів за добу, то зараз близько 500. Розвідка Британія пояснює це тим, що завершився (так фактично і не розпочавшись), «великий зимовий наступ росії». Окупанти вже не намагаються захопити нові території і не роблять спроб масових штурмів. Тому і втрати дещо зменшилися.

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