Уражений снарядами український чорнозем може втратити родючість на роки

Уражений снарядами під час війни український чорнозем може надовго втратити свою родючість. Про це попереджають експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, передає НСН, посилаючись на УНН.

Під час повномасштабного російського вторгнення Україну тисячі гектарів українських земель стали мішенями бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів, а також пожеж, спричинених воєнною агресією терористів. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз досліджують екологічні збитки для України, родючість ґрунтів – один з основних напрямів досліджень. Експерти зазначають, що кожен вибух снаряда на полі утворює вибухову хвилю та забруднює ґрунт хімічними речовинами.

Чому український чорнозем може втратити родючість

Для природного відновлення постраждалих від такого забруднення земельних ресурсів потрібні сотні років.

«Воєнна агресія рф спричиняє механічний, фізичний та хімічний вплив на український ґрунт, це призводить до руйнування структури та функцій землі. У пробах, відібраних на ділянках бойових дій, вміст важких металів перевищував фонові значення в 15-30 разів. Для прикладу, один обстріл реактивної системи залпового вогню «Град» призводить до того, що на забрудненій землі близько 5 років неможливо вести сільськогосподарську діяльність, землі повністю втрачають родючість», – зазначають експерти КНДІСЕ

Фахівці пояснюють, що механічний вплив деформує та пошкоджує структуру ґрунту. Це стається через рух військової техніки, переміщення військ, будівництво оборонних споруд, утворення кратерів від бомбардувань, розмінування територій тощо. Наслідком цього є ущільнення, заболочування та засмічення територій продуктами бойової діяльності.

Фізичний вплив охоплює зміну фізичних властивостей ґрунту внаслідок використання зброї та військової техніки, таких як вібрація, радіоактивне випромінювання та нагрівання.

Крім того, експерти відзначають зміну фізико-хімічних параметрів ґрунту, а саме – збільшення концентрації токсичних хімікатів, що робить землі непридатними для довгострокового використання. Пальне, мастильні матеріали, залишки вибухових речовин, важкі метали та їх сполуки є основними хімічними забруднювачами.

Усі ці фактори призводять до втрати здатності ґрунту до самовідновлення, зниження рівня гумусу та природної родючості.

«Супутніми ризиками є виникнення пожеж внаслідок обстрілів та міграції забруднюючих речовин. Через масштабні пожежі вигорає родючий шар ґрунту, відбувається зневоднення та «стерилізація», гинуть патогенні мікроорганізми та корисна біота, втрачаються елементи живлення, які необхідні для росту рослин. Підземні води своєю чергою мають здатність затримувати важкі метали шляхом вибіркового поглинання, однак певна частина забруднюючих речовин мігруватиме та проявлятиметься в неочікуваних місцях або ж осідатиме у рослинах», – пояснюють експерти

Дослідженням забруднених ґрунтів робота судових експертів не обмежується. Вже сьогодні спеціалісти напрацьовують рекомендації щодо найефективніших шляхів рекультивації, щоб щойно це стане можливим мати всі засоби для перетворення забруднених земель у придатну для використання площу.

Ще новини України: Сакральне місце Великий Луг: чому екологи проти відбудови Каховського водосховища