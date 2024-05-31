Українські ракети уразили порт «Кавказ» в Краснодарському краї РФ 31 травня (фото, відео)

Українські ракети уразили порт «Кавказ» в Краснодарському краї РФ, вдаривши по поромній переправі і нафтовому терміналу.

Інформація про це раніше з’являлася у мережах, а вранці її офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ і розкрив деталі, передають Новини України – НСН.

У Генштабі повідомляють, що ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту “Кавказ”, що в Краснодарському краї рф.

Наголошується, що це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту “Кавказ” і використовувалися для військової логістики агресора.

Ураження по нафтовому терміналу в районі порту “Кавказ” було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса “Нептун”.

Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується.

Комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України.

Так, ударні БпЛА Сил оборони уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

“Сучасна” й “ефективна” російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф. Далі буде… – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ

З соцмереж відомо, що після українських ударів в порту «Кавказ» виникла пожежа. Мешканці Криму бачили вогонь по інший бік Керченської протоки. Місцеві чули близько 10 вибухів.

Також в мережах публікують відео і фото наслідків удару.

Тим часом у Міноборони РФ кажуть, що у ніч на 31 травня засоби ППО знищили та перехопили над Краснодарським краєм 5 протикорабельних ракет «Нептун» та 29 безпілотників.

Ще по одному дрону збили над територією Воронезької, Білгородської та Тамбовської областей, повідомляє відомство.

А вранці веселощі на росії продовжилися. Дрони атакували Татарстан. Там закривали небо.

Тимчасові обмеження були введені в аеропортах Казані та Нижньокамська. Літаки, що прямували до Казані, були перенаправлені на запасний аеродром у Самарі.

В окремих районах Казані на підприємствах було оголошено необхідність евакуації.

А місцеві ділилися у мережі відео з безпілотниками у небі Татарстану.

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