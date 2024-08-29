Україні не дали обіцяних батарей Patriot – у МЗС зробили заяву

На даний момент Україна все ще не отримала обіцяні союзниками важкі зенітно-ракетні комплекси Patriot. Існує певний “розрив” між заявами про передачу цих систем і фактичною їх відправкою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед засіданням глав МЗС країн Євросоюзу.

Кулеба закликав союзників дотримуватися зобов’язань

У своїй заяві політик попросив партнерів надати Україні додаткові американські ЗРК. Крім того, він уточнив, що деякі з обіцяних батарей не були передані.

“Тому я закликатиму всіх партнерів, які взяли на себе зобов’язання, нарешті поставити їх”, — зазначив міністр.

Що передувало заяві Кулеби

Зауважимо, що Україна після посилення російських обстрілів на початку весни, попросила партнерів надати додаткові системи Patriot, оскільки ЗРК здатні перехопити балістичні ракети.

Передачу декількох батарей з кількох комплексів Patriot до України анонсували Німеччина, США, Румунія, Нідерланди. Зокрема, Італія пообіцяла передати батарею середніх ЗРК SAMP-T, які також можуть перехопити подібні ворожі цілі.

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