Іран готує удар по Ізраїлю, Нетаньягу попередив про важкі часи – що відомо

Іран готує удар по Ізраїлю, а Нетаньягу попередив про важкі часи після ліквідації одного із лідерів ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

Іран готує удар по Ізраїлю

Іран готує прямий удар по Ізраїлю за вбивство ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії. Про це повідомляє NYT.

Верховний лідер Ірану, який також є головнокомандувачем країни, видав наказ завдати “прямого удару” по Ізраїлю.

Такий удар повинен стати відповіддю на вбивство в Тегерані лідера терористів ХАМАС Ісмаїла Ханії, – зазначається у матеріалі.

Нетаньягу попередив про важкі часи

Голова ізраїльського уряду Біньямін Нетаяньгу виступив зі зверненням до народу, в якому заявив, що країна завдала “нищівних ударів” своїм ворогам.

Як пише CNN, політик перелічив досягнення останніх тижнів: атаку на військового лідера ХАМАСу Мохаммеда Дейфа, удар по єменських хуситах та ураження військового керівника “Хезболли” Фуада Шукра. Проте прем’єр не згадав про вбивство політичного очільника ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

За словами Нетаяньгу, на Ізраїль “чекають важкі дні випробування”. Проте держава готова до будь-яких сценаріїв і може відповісти на погрози з Бейрута. Прем’єр не прокоментував намір Ірану завдати удару, який вже санкціонував верховний лідер країни Алі Хаменеї.

Нетаняьгу пообіцяв, що “ми зведемо рахунки з кожних, хто вбиває наших громадян, хто вбиває наших дітей”, а також заявив, що його схиляли до припинення вогню до того, як буде досягнуто мети війни в Газі – проте він “не здався тоді і не здасться зараз”.

В ООН застерігають від великої війни на Близькому Сході

Тим часом, члени Ради Безпеки ООН закликали до міжнародних зусиль і тиску на сторони конфлікту, щоб не допустити його розростання у велику регіональну війну на Близькому Сході.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував удари ізраїльської армії по Бейруту і вбивство лідера радикального ісламістського руху ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані.

“Атаки по південній частині Бейрута та в Тегерані вказують на небезпечну ескалацію в той момент, коли всі зусилля має бути спрямовано на припинення вогню в Газі та встановлення спокою на ізраїльсько-ліванському кордоні”, – заявив його представник Стефан Дюжаррік у середу, 31 липня.

За його словами, Гутерріш закликав зацікавлені сторони “енергійно працювати над деескалацією в регіоні задля встановлення довгострокового миру та стабільності для всіх”.

Заступниця постійного представника Японії при ООН Міцуко Сіно закликала до міжнародних зусиль для запобігання великому воєнному конфлікту на Близькому Сході.

“Ми побоюємося, що регіон перебуває на межі тотальної війни”, – заявила вона

У свою чергу, постійний представник КНР при ООН Фу Цун вважає, що нездатність досягти припинення вогню в Газі є причиною загострення напруженості. За його словами, країни з більшим впливом мають чинити більший тиск і працювати енергійніше, щоб загасити полум’я війни в Газі.

Постійна представниця Великобританії при ООН Барбара Вудворд закликала до спокою та стриманості, повторивши заклик до негайного припинення вогню у Газі. За її словами, Ізраїль і ХАМАС повинні знову підтвердити свою прихильність до мирного процесу, який приведе до рішення про дві держави з безпечним Ізраїлем і суверенною Палестинською державою.

“Шлях до миру має лежати через дипломатичні переговори. Довгостроковий мир не буде забезпечений бомбами та кулями”, – сказала Вудворд

Китай, Росія, Туреччина та інші засудили вбивство Ханії, яке представник Ірану в ООН назвав актом тероризму.

Водночас США, Великобританія та Франція порушили питання про те, що, за їхніми словами, було підтримкою Іраном суб’єктів дестабілізації в регіоні. Заступник постпреду США при ООН Роберт Вуд закликав членів Ради Безпеки, які мають вплив на Іран, “підсилити тиск на нього, щоб зупинити ескалацію його проксі-конфлікту проти Ізраїлю та інших суб’єктів”.

Іран та Ізраїль вимагають санкцій ООН проти один одного

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що Тегеран послідовно виявляв максимальну стриманість, але залишає за собою право на рішучу відповідь. Він закликав Раду Безпеки засудити Ізраїль та покарати його санкціями.

Заступник представника Ізраїлю в ООН Джонатан Міллер закликав Радбез ООН засудити Іран за підтримку регіонального тероризму та посилити санкції щодо Тегерана.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий вранці 31 липня в Тегерані. У ХАМАСі поклали відповідальність за це на Ізраїль. Ізраїль натомість не підтверджував свою причетність до вбивства.

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