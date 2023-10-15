Україна візьме в оренду ППО на зиму – Ігнат

Україна візьме в оренду ППО на зимовий період. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

За словами Ігната, Україна посилить свій захист завдяки оренді систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів.

Зрозуміло, що кожна країна дбає перш за все про власні пріоритети та власний захист. Ніхто своє ППО просто так нам не віддасть. Чому так довго постачають ППО, чому дозовано? Бо немає ППО стільки у світі, щоб взяти й нам віддати одразу, — пояснив речник

Він також підкреслив, що передача Україні доступу до цих систем впродовж опалювального сезону є важливим позитивним сигналом, який підсилює безпеку країни.

Згадуючи про країни-партнери, які надають чи проводять перемовини щодо надання ППО в оренду, Юрій Ігнат підкреслив конфіденційність цієї інформації, зазначивши, що такі деталі є чутливими та їх розголошення не бажане з боку українських партнерів.

Раніше в міненергетики закликали українців купувати генератори, якщо я така можливість. Але пообіцяли, що разом із Повітряними Силами робитимуть усе, аби не допустити блекаутів.

Також повідомлялося, що українська енергетика зараз найбільш захищена у світі.

Крім того, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначав, що Україну та Росію знову чекає битва за електроенергію. Він додав, що сил і засобів в окупантів достатньо, оскільки останнім часом вони завдали ракетні удари обмежено. Розвідник наголосив, що Україні в першу чергу потрібні засоби для протиповітряної оборони для захисту важливої інфраструктури.

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