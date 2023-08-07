Україна сьогодні повернула з полону ще 22 воїнів. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає НСН.

Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослубовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені, – написав Єрмак

Він зазначив, що найстаршому із звільнених Захисників виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

Усі визволені воїни пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків.

Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, всій нашій команді за цю роботу. Маємо виконати задачу Президента та повернути всіх наших людей, – написав Андрій Єрмак

Україна сьогодні повернула з полону ще 22 воїнів: відео

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