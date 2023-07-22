«Інакше краще туди взагалі не їхати»: Україна просить ЄС про компенсацію за перевезення зерна

Україна просить ЄС про компенсацію за перевезення зерна до дальніх портів, передає НСН, посилаючись на agroportal.

Україна ініціювала розгляд Європейською комісією питання компенсації вартості транзиту української аграрної продукції до далеких європейських портів.

Про це у телеефірі заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Це нормально, це робоча схема, яка, сподіваюся, може бути застосована цього сезону. Без такої компенсації везти українське зерно, наприклад, до портів Гамбурга немає сенсу, краще взагалі туди не їхати, — сказав міністр

На його думку, такий механізм дозволить наростити перевезення «Шляхами солідарності» ЄС і вирішити економічне питання цих маршрутів.

Думаю, що обговорення цього питання буде основним у найближчі тижні, місяці, — додав Сольський

Говорячи про перспективи експорту української агропродукції через порти Хорватії, він підтвердив, що запропонована ініціатива є життєздатною, але частково, оскільки один порт не вирішить усіх проблем.

Цей маршрут пролягає, умовно, через Закарпаття, Угорщину і орієнтований на перевезення контейнерів. Для України це не новинка. Є компанії, які випробували маршрут. Але його пропускна здатність обчислюється сотнями тисяч (тонн), а Україні потрібно транспортувати мільйони, — зазначив він, додавши, що Україна розглядає будь-які варіанти транспортування агропродукції

Ще новини України: Навіщо Росія атакує південь України – пояснили в ISW