Україна повернула з полону ще 49 своїх громадян: серед них військові, цивільні, а також Герой України (фото)

Україна повернула з полону ще 49 своїх громадян. Обмін полоненими з Росією відбувся сьогодні, 13 вересня. Про це повідомив президент Зеленський , передають « Новини України – НСН ».

Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо, – написав Зеленський

За його словами, 49 українців і українок тепер удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі». Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук.

Я дякую всій нашій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. І окремо хочу відзначити кожен наш, український, підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави. Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних, – написав Зеленський

Україна повернула з полону ще 49 своїх громадян: фото

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