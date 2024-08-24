В Україну 24 серпня повернулися з російського полону ще 115 наших захисників.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Володимира Зеленського.

115 захисників України повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

«Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх», – заявив Зеленський.

Ще 115 українських захисників повернулися з російського полону 24 серпня

Відомо, що обмін полоненими між РФІ та Україною було здійснено за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів.

«Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому», – додав президент України.

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