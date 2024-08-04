В американському виданні The Washington Post розповіли, як вплине обмін ув’язненими між Росією та Заходом на хід війни в Україні.

Наймасштабніший від часів Холодної війни обмін ув’язненими між Росією та Заходом не свідчить про потепління стосунків і не вплине на хід війни в Україні.

До такого висновку прийшли в американському виданні The Washington Post, передають “Новини України – НСН”.

У виданні нагадали, що останній великий обмін в’язнями між Москвою та Заходом відбувся в 1985 році, коли радянський лідер Михайло Горбачов таким чином сигналізував про свою готовність до більш відкритих відносин. Зрештою Горбачов та ррезидент США Рональд Рейганзустрілися у Женеві пізніше того ж року.

Цього разу такої відкритості у стосунках Володимир Путін не демонструє. Натомість він організував тріумф із повернення додому елітних шпигунів і оперативника, засудженого за вбивство.

Масштабний обмін ув’язненими між Росією та Заходом – як це вплине на хід війни

На тому, що цю подію не слід пов’язувати із ймовірним наближенням миру в Україні, наголосив у коментарі виданню речник Путіна Дмитро Пєсков.

“Якщо ми говоримо про Україну та більш складні міжнародні проблеми, це зовсім інша справа. Там принципи зовсім інші. Це принципи національних інтересів нашої країни, інтересів національної безпеки, і там робота ведеться в іншому режимі і за іншими принципами”, – сказав він.

Такої ж думки дотримується російська аналітик і засновниця компанії R. Politik із політичних консультацій Тетяна Станова, яка зараз перебуває у Франції.

“Немає ознак того, що нинішній обмін сприятиме мирним переговорам щодо України. Натомість це відображає поточну ситуацію, коли кожна сторона вчиться жити зі взаємною непримиренністю”, – сказала вона.

Видання зробило висновок, що жодних ознак потепління у американо-російських відносинах немає, оскільки Кремль розглядає обмін полоненими як прагматичну угоду в короткострокових інтересах Росії.

Як відомо, напередодні, 1 серпня, у Туреччині відбувся обмін ув’язненими між Росією та Заходом, під час якого на волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в’язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини.

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