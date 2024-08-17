У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, кого Україна повертає з полону першочергово.
До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути у межах обміну, належать і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року. Крім військових це також і цивільні.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Кого Україна повертає з полону першочергово – пояснення координаційного штабу
16 серпня керівник ГУР Кирило Буданов назвав категорії українців, яких першочергово намагатимуться повертати з полону:
- всіх тяжкопоранених та тяжкохворих;
- всіх жінок;
- всіх, хто перебуває у полоні довгий термін;
- особлива увага до повернення всіх, хто захищав “Азовсталь”;
- всіх цивільних бранців – як до широкомасштабної війни, так і після.
Останній раз подібний обмін, на якому Україна зібрала своїх цивільних, відбувся 29 грудня 2019 року. Офіс президента вів з місця події трансляцію.
Під час боїв у Курській області спецпризначенці Центру спеціальних операцій “А” Служби безпеки України взяли у полон понад сотню російських військовослужбовців, серед яких є офіцери і представники підрозділу “Ахмат”.
Ще новини України: Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (фото, відео)