У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, кого Україна повертає з полону першочергово.

До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути у межах обміну, належать і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року. Крім військових це також і цивільні.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Кого Україна повертає з полону першочергово – пояснення координаційного штабу

16 серпня керівник ГУР Кирило Буданов назвав категорії українців, яких першочергово намагатимуться повертати з полону:

всіх тяжкопоранених та тяжкохворих;

всіх жінок;

всіх, хто перебуває у полоні довгий термін;

особлива увага до повернення всіх, хто захищав “Азовсталь”;

всіх цивільних бранців – як до широкомасштабної війни, так і після.

Останній раз подібний обмін, на якому Україна зібрала своїх цивільних, відбувся 29 грудня 2019 року. Офіс президента вів з місця події трансляцію.

Під час боїв у Курській області спецпризначенці Центру спеціальних операцій “А” Служби безпеки України взяли у полон понад сотню російських військовослужбовців, серед яких є офіцери і представники підрозділу “Ахмат”.

Ще новини України: Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (фото, відео)