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Тег:
Війна

Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (фото, відео)

Автор -
Журналіст
Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (фото)

Україна повернула ще 95 захисників з російського полону 17 липня.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передають «Новини України – НСН».

Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники, – написав Зеленський і оприлюднив фото

Україна повернула ще 95 захисників

Україна повернула ще 95 захисників

Україна повернула ще 95 захисників

Україна повернула ще 95 захисників

Україна повернула ще 95 захисників

Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх, – додав президент

В координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнюють, що серед звільнених 49 бійців ЗСУ, 21 боєць НГУ, 10 ВМС, 7 бійців ТРО,  5 прикордонників, 2 військових з ДССТ і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади. Додому повертаються захисники Маріуполя та «Азовсталі», Донецького, Запорізького, Луганського, Херсонського та Харківського напрямків.

Також відомо, що з половину повернули учасника «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на «Азовсталь», щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двох бійців з Повітряних сил.

У мереж оприлюднили і зворушливе відео.

Україна повернула ще 95 захисників: відео

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