Україна повернула ще 95 захисників з російського полону (фото)

Про це повідомив Володимир Зеленський, передають «Новини України – НСН».

Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники, – написав Зеленський і оприлюднив фото

Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх, – додав президент

В координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнюють, що серед звільнених 49 бійців ЗСУ, 21 боєць НГУ, 10 ВМС, 7 бійців ТРО, 5 прикордонників, 2 військових з ДССТ і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади. Додому повертаються захисники Маріуполя та «Азовсталі», Донецького, Запорізького, Луганського, Херсонського та Харківського напрямків.

Також відомо, що з половину повернули учасника «повітряного мосту», який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на «Азовсталь», щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двох бійців з Повітряних сил.

У мереж оприлюднили і зворушливе відео.

Україна повернула ще 95 захисників: відео

Ще новини України: Чому обмін полоненими «всіх на всіх» важко здійснити – пояснення правозахисниці