Удари по продовольчій безпеці: за два дні Росія пошкодила два іноземні судна в портах Одещини

За два дні Росія пошкодила два іноземні судна в портах Одещини, атакувавши їх ракетами. Знову під загрозою функціонування зернового коридору. Країна-агресорка завдає ударів по світовій продовольчій безпеці.

За два дні Росія пошкодила два іноземні судна в портах Одещини

7 жовтня ввечері під ударом ворожої балістики опинилось судно “OPTIMA” під прапором Палау. Внаслідок удару балістичною ракетою загинув громадянин України.

Про це заявив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передають «Новини України – НСН».

«На жаль, загинула одна людина. Ще пʼятеро іноземних громадян, членів екіпажу, постраждали. Наразі їм надається медична допомога. Судно тільки зайшло для завантаження. Проте за кілька годин стало мішенню країни-агресора. Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповітряну оборону та силою зброї та силою дипломатії притягати ворога до відповідальності», – сказав Кулеба

За словами Міністра розвитку громад та територій, наслідком таких атак може бути тільки зростання нестабільності в чутливих регіонах світу, які залежать від імпорту продовольства, й неспокою в міжнародних відносинах.

Олексій Кулеба наголосив, що росія цілеспрямовано залякує та перешкоджає роботі Українського морського коридору, щоб підірвати українські зусилля з гарантування продовольчої безпеки.

Раніше удар по продовольчій безпеці був здійснений 6 жовтня. Російський ракетний обстріл пошкодив чергове судно з вантажем продовольства в порту Південний.

У ніч на 6 жовтня росія пошкодила цивільне судно “PARESA” під прапором Сент-Кітс і Невіс, що було завантажене зерном кукурудзи для експорту. Це сталось біля одного з причалів в морському порту Південний.

На щастя, ніхто з 15 членів екіпажу, громадян Єгипту та Сирії, не постраждав. Всього на судно було завантажено близько 6 тисяч тонн української кукурудзи. Це абсолютно цивільний вантаж.

“Загалом, це вже 20-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак. Кілька тижнів тому країна-терорист вдарила по судну, що везло пшеницю в Єгипет. Це ніщо інше, як спроби росії вплинути на успішну роботу Українського морського продовольчого коридору та поставити під загрозу світову продовольчу безпеку”, – сказав Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

Країною-терористом традиційно було заявлено про знищення нібито військового вантажу, що не відповідає дійсності.

Росія завдає подібних ударів також і в прикордонні України, що ставить під пряму загрозу безпеку наших сусідів. Так, нещодавно внаслідок російської атаки по Ізмаїльському району Одеської області постраждали двоє водіїв вантажівок, що очікували на перетин кордону.

Тоді було пошкоджено 6 вантажівок, приміщення з зерном та адмінбудівлі пункту пропуску “Орлівка” на кордоні з Румунією, який працює як переправа на Дунаї. Це була четверта атака на “Орлівку” з початку повномасштабного вторгнення.

Втім, навіть попри систематичні російські обстріли й удари, Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу. За понад рік вдалося експортувати вже понад 70 млн тонн вантажів, а це більше 2500 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.

Україна залишається гарантом продовольчої, а отже, і соціальної безпеки для багатьох країн світу. Завдяки гуманітарним ініціативам нашої держави, мільйони людей отримують необхідне продовольство.

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