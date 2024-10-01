Відповідний указ №678/2024 опубліковано на сайті президента України. Документ набирає чинності з дня опублікування.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України», на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Зеленський постановив увести до персонального складу Ставки генерал-лейтенанта Гаврилюка Івана Юрійовича.

Іван Гаврилюк розпочав військову карʼєру у 1988 році, закінчив Сумське вище артилерійське командне училище, Національну академію та Національний університет оборони України. Пройшов кар’єрний шлях від командира взводу до начальника Головного управління логістики – заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Посаду заступника міністра оборони обіймає з 5 жовтня 2023 року. Першим заступником став від 17 травня 2024 року.

Ставка верховного головнокомандувача Збройних сил України – це надзвичайний орган найвищого військового керівництва країни. У період війни він здійснює стратегічне управління ЗСУ та іншими військовими формуваннями держави. Робочий орган – Генеральний штаб ЗСУ.

Зеленський оновив склад Ставки Верховного головнокомандувача – які зміни відбулися

До повноважень Ставки входить внесення змін та уточнень до структури та організації української армії. Крім того, вона планує кампанії та стратегічні операції, ставить завдання угрупованням військ, розпоряджається наявними резервами тощо.

До 1 жовтня 2024 року до складу Ставки входили:

Голова Ставки – Володимир Зеленський – президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ.

Координатор Ставки – Олександр Литвиненко – Секретар РНБО України.

Анатолій Баргилевич – начальник Генштабу ЗСУ.

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міноборони України.

Сергій Дейнеко – голова Державної прикордонної служби України.

Андрій Єрмак – керівник Офісу Президента України.

Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України.

Олександр Камишін – радник президента України зі стратегічних питань (поза штатом).

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ України.

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України.

Василь Малюк – голова Служби безпеки України.

Роман Машовець – заступник керівника Офісу президента України.

Олексій Морозов – начальник Управління державної охорони України.

Олександр Павлюк – командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Олександр Півненко – командувач Національної гвардії України.

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ України.

Олександр Сирський – головнокомандувач ЗСУ.

Герман Сметанін – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України.

Руслан Стефанчук – голова Верховної Ради України.

Олександр Трепак – командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Рустем Умєров – міністр оборони України.

Михайло Федоров – віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України.

Денис Шмигаль – прем’єр-міністр України.

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